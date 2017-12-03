Bursa’daki katliam gibi kazada ölen 2 fabrika çalışanı toprağa verildi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da dün meydana gelen kazada ölen 4 kişiden Güray Kanşıra ile Mesut Güney, bugün öğleleyin kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul’dan gelen üniversite öğrencisi Buğra Kanşıra, babası Güray Kanşıra’nın tabutu başında dua okudu. 2 yıl önce eşi Güler Kanşıra’yı kaybeden acılı baba emekli gazeteci İsmet Kanşıra ise cenaze sırasında yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

Merkez Nilüfer ilçesi Bursa- Mudanya yolu olarak bilinen Sanayi caddesinde 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında ölen OYAK Renault işçilerinden Hakan Şibay\'ın cenazesi dün toprağa verildi. Bugün de Güray Kanşıra ile Mesut Güney son yolculuklarına uğurlandı. 1 çocuk babası Güray Kanşıra’nın (47) tabutu, merkez Osmangazi ilçesindeki Hacı İlyas Camii\'ne getirildi. Cenazeye Kanşıra’nın yakınları ile çok sayıda OYAK Renault işçisi katıldı. Musalla taşındaki tabutun başında uzun uzun dua eden İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesı Rusça Tercümanlık bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Buğra Kanşıra taziyeleri kabul etti. İki yıl önce eşi Güler Kanşıra’yı kaybeten acılı baba İsmet Kanşıra ise cenaze sırasında yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

Güray Kanşıra kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığında toprağa verildi. Aynı kazada ölen Mesut Güney (41) de merkez Nilüfer ilçesi OSB Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığında defnedildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ 10 KİŞİ YARALANDI

Cemal Gökhan Çalışkan yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı otomobil, Oyak Renault Fabrikası\'ndaki gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan Taner Bulut yönetimindeki 16 S 2106 plakalı servis midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile midibüs Erdoğan Ağtürk yönetimindeki 16 UAU 77 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Zincirleme trafik kazasında, Oyak Renault Fabrikası\'nda çalışan işçilerden evli ve 2 çocuk babası Hakan Şibay (40), evli ve 3 çocuk babası Mesut Güney (41), evli ve 1 çocuk babası Güray Kanşıra (47) ile midibüse çarpan 16 SJT 66 plakalı otomobilde bulunan Neslihan Namlucuoğlu (31) öldü, 10 kişi ise yaralandı.

Kazadan sonra gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Cemal Gökhan Çalışkan ile servis midibüsünün sürücüsü Taner Bulut tutuklandı.



FOTOĞRAFLI