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Sağlık

Bursa'daki hastanın tahlil sonuçları negatif çıktı

Bursa Devlet Hastanesinde "H1N1 virüsü" şüphesiyle tedavi altına alınan kişinin bu hastalığı taşımadığının belirlendiği bildirildi.

15 Mayıs 2009 03:00

Bursa Devlet Hastanesinde "H1N1 virüsü" şüphesiyle tedavi altına alınan kişinin bu hastalığı taşımadığının belirlendiği bildirildi.

Bursa İl Sağlık Müdürü İsmail Hakkı Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açık kimliğini vermediği erkek hastanın laboratuvar sonuçlarının negatif olduğunu, bu kişide artık "H1N1 virüsü" şüphesinin kalmadığını belirtti.

Hastalıkla ilgili hastanede alınan tedbirleri de kaldırdıklarını kaydeden Çelik, "Sonuç belli olana kadar Enfeksiyon Kliniği'nde müşahede altında tutulan hastanın tedavisine artık normal klinikte devam edilecek" dedi.

Çelik, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığının bir açıklama yapacağını da vurgulayarak hastanın sağlık durumunun da iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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