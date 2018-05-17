Bursa'daki FETÖ operasyonunda 19 şüpheli adliyede

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Bursa merkezli Erzincan ve Van\'da yapılan operasyonlarda, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Ceylan Bey Özel Eğitim Şirketi ve bu şirketle bağlantılı Hatuniye Kültür ve Eğitim Vakfı\'nın yöneticileri, özel hastanelerde görev yapan doktorların bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının terör örgütü lideri Fethullah Gülen\'in talimatıyla Bank Asya\'ya para yatırdıkları ve şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 19\'u geniş güvenlik önlemleri artında, \'terör örgütü üyesi olma\' suçundan adliyeye çıkarıldı.



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