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Bursa'daki FETÖ davasının karar duruşmasına Cumhurbaşkanlığı avukatları alınmadı (2)

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu, 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının karar duruşmasında sanıklar ve avukatları savunma yaptı

27 Kasım 2018 22:08

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK
Bursa 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, eski Vali Şahabettin Harput\'un da aralarında bulunduğu 11\'i tutuklu, 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının karar duruşmasında sanıklar ve avukatları savunma yaptı. Akşam saatlerine kadar süren duruşmaya yarın devam edilecek.
Duruşmaya, hakkında ev hapsi kararı verilen eski Vali Harput da katıldı. Harput\'un, Perşembe günü savunma yapabileceği belirtildi. Mahkeme heyetinin, 30 Kasım Cuma günü kararı açıklamasının beklendiği öğrenildi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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