Bursa'daki cinayetin ardından Romanların evlerine saldırı

Bursa'nın İznik ilçesinde önceki gün işlenen bir cinayetin ardından gerginlik yaşanıyor. İlçede Roman vatandaşların yaşadığı mahallelerde bazı ev ve işyerlerine saldırı düzenlendi.



Zekeriya Dursun adlı vatandaşın çıkan silahlı kavga sonucu hastanede yaşamını yitirmesinin ardından yüzlerce kişi, Roman vatandaşların ağırlıklı olarak bulunduğu Yenimahalle Atatürk Caddesi ve Mahmut Çelebi Mahallesi'ne gitti.

Buradaki ev ve işyerlerine zarar veren gruba çevik kuvvet polisi, gaz bombası ve biber gazıyla müdahale etti.

Olaylar sırasında açılan ateş sonucu Emrah Türk adlı genç yaralandı. Olayların devam etmesi üzerine Bursa emniyetinden destek istendi.

Güvenlik güçleri, Roman vatandaşların yaşadığı mahalle ve sokaklarda güvenlik çemberi oluşturdu.