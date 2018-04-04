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Bursa'daki çifte cinayetin sanığı beraatini istedi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Yenişehir ilçesinde, muhtar Fahrettin Yiğit (63) ile İsmail Tarım’ı (65) öldürmek suçundan tutuklanan Hasan Taşdemir’in (42) yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı

04 Nisan 2018 00:03

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Yenişehir ilçesinde, muhtar Fahrettin Yiğit (63) ile İsmail Tarım’ı (65) öldürmek suçundan tutuklanan Hasan Taşdemir’in (42) yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Çifte cinayetin sanığı beraatini istedi.
Olay, geçen yıl Temmuz ayında Yenişehir ilçesi kırsal Akbıyık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında tarla meselesi yüzünden husumet bulunan muhtar Fahrettin Yiğit ile Hasan Taşdemir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evine gidip silahla geri dönen Hasan Taşdemir, kahvehane önünde oturan Fahrettin Yiğit’e ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar muhtar Yiğit ile kahvehanede oturan İsmail Tarım’a isabet etti. Fahrettin Yiğit olay yerinde, İsmail Tarım ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Hasan Taşdemir yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muhtar Fahrettin Yiğit ve İsmail Tarım’ı öldürdüğü iddiasıyla hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açılan Hasan Taşdemir’in yargılanmasına başlandı. Sanık Hasan Taşdemir, duruşmada verdiği ifadesinde, \"Olay günü tarladan kahveye gidip arkadaşlarımla çay içtim. Tekrar mısır tarlasına gidecektim ki Fahrettin gelerek bana hakaret etti. Daha sonra silahımı da alıp tarlaya gitmek üzereyken Fahrettin ağıza alınmayacak sözler söylemeye başladı. Ben de 30 metreden Fahrettin’in ayaklarına doğru ateş ettim. İsmail Tarım’ı ise görmedim. İlk ateşten sonra Fahrettin bana doğru gelmeye devam etti. Ben de ateş etmeye devam ettim. Olay sırasında Fahrettin’in elinde silah görmedim\" diyerek beraatini istedi.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Duruşmaya katılan Fahrettin Yiğit’in eşi Şahinaz Y., oğulları Ferdi Y. ve Mustafa Y. ile kızı Sevgi B. sanıktan şikayetçi olduklarını belirttiler. Tanıkları da dinleyen mahkeme, sanık Hasan Taşdemir’in tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 10 Temmuz 2018 tarihine erteledi.

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