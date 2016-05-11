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Bursa'daki canlı bombanın cenazesinde yoğun güvenlik önlemi

Molla Aziz, Kürtçe olarak "Allah kısa sürede barış getirsin" diye dua etti

11 Mayıs 2016 16:58

Bursa'da geçen 27 Nisan'da 23 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısını gerçekleştiren Eser Çali, memleketi Iğdır'da ailesi tarafından gömüldü. Cenazede geniş güvenlik önlemleri alındı, drone'lar havadan kayıt işlemi yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; canlı bomba Eser Çali’nin cenazesi, Şanlıurfa’nın Viranşehir Belediyesine ait cenaze aracı ile dün Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak karayolu ile bugün saat11.00’de Iğdır’a getirildi.

Simzer- Salih Çali çiftinin 8 çocuğundan 6’ncısı olan Eser Çali’nin cenazesi, Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısına yakın Orta Alican Köyüne götürüldü. Burada yakınlarının gözyaşları ile karşılanan Cali’nin cenazesi daha sonra çoğu kadın olmak üzere yaklaşık 60 kişilik bir grup tarafından her iki köyün ortak olarak kullandığı Yukarı Alican Köyü mezarlığına nakledildi.

Kadın teröristin cenaze namazını kıldıran Molla Aziz adlı din adamı Kürtçe olarak "Allah kısa sürede barış getirsin" diye dua etti. Burada cenaze namazı kılınan Eser Çali yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Drone ile kayıt altına alındı


Öte yandan cenaze töreni nedeniyle güvenlik kuvvetleri tarafından bölgede sıkı önlem alındı. Güvenlik güçleri cenazenin getirilişinden itibaren defin işlemine kadar her anı insansız hava aracı drone ile kayıt altına aldı. Eser Çali’nin babası Salih Çali, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak, "Yorum yapmak istemiyorum" dedi.

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