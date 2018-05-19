Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (5)

HAVVA SAKİN TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa\'nın Mudanya ilçesi Evciler köyü\'nde Hamza Sakin tarafından dün akşam iftar saatinde öldürülen babası Hasan, eşi Havva ve çocukları Rümeysa ve Süleyman Sakin’in cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Havva Sakin’in (38) cenazesi Bursa’nın Karacebey ilçesi Akçakoyun köyünde oturan yakınlarına, Hasan Sakin (72), Süleyman Sakin (15) ve Rümeysa Sakin\'in (18) cenazeleri Evciler köyünde oturan akrabalarına teslim edilerek cenazeler Bursa Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla alındı. Havva Sakin’in cenazesi Karacabey ilçesine bağlı Akçakoyu’na, Hasan, Süleyman ve Rümeysa Sakin’in cenazeleri ise Mudanya ilçesi Evciler\'e gönderildi. Havva Sakin’in cenazesi Akçakoyun Camii’nde kılınan ikindi namazın ardından Akçakoyun Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Hamza Sakin’in, kolu kırıldığı için olay sırasında Karacabey Hastanesi’nden yatan annesi Sabriye Sakin de katıldı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)