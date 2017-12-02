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Bursa'da zincirleme kaza: 4 ölü, 11 yaralı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde işçileri taşıyan bir midibüs ile iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı

02 Aralık 2017 08:48

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın merkez Nilüfer ilçesinde işçileri taşıyan bir midibüs ile iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-Mudanya Karayolu üzeri İhsaniye Mahallesi mevkiinde, 00.30 saatlerinde meydana geldi. Cemal Gökhan Çalışkan yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı yönde giden bir otomobil fabrikasında vardiyadan çıkan işçileri evlerine taşıyan,  sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 S 2106 plakalı midibüse yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs Erdoğan Ağtürk yönetimindeki 16 UAU 77 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazanın bildirilmesi ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, 112 Acil Servis ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada midibüste bulunan 43 yaşındaki Hakan Şibay, 41yaşındaki Mesut Güney ile Akın Demirkan ve 16 SJT 66 plakalı otomobilde bulunan 31 yaşındaki Neslihan Namlucuoğlu öldü. Sürücülerden Cemal Gökhan Çalışkan, Erdoğan Ağtürk ve 9 kişi daha yaralandı. 1\'i ağır, 11 yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bursa-Mudanya Karayolu kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat boyunca trafiğe kapandı.
Kazanın ardından görgü tanıkları Cemal Gökhan Çalışkan yönetimindeki otomobilin aşırı hızlı  olduğunu ve \'trafikte makas atarak\' ilerlediğini, kontrolden çıkıp midibüse aşırı hız nedeniyle çarptığını öne sürdü.

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