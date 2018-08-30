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Bursa'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 30 Ağostos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı

30 Ağustos 2018 17:25

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, 30 Ağostos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı töreni, Bursa Valisi İzzettin Küçük\'ün izinli olması nedeniyle, ona vekalet eden Vali Yardımcısı Abidin Ünsal\'ın Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Tarihi Valilik binasında Vali Yardımcısı Ünsal ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tebrikleri kabul etti. Daha sonra Vali Yardımcısı Abidin Ünsal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tören aracına binerek halkı selamladı. Osmangazi Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile devam eden etkinlik tören geçişi ile son buldu.

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