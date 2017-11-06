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Bursa'da yolcu otobüsü alev alev yandı; yolcular ölümden döndü

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı

06 Kasım 2017 13:24

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Yolcular araç kapıları güçlükle açılarak tahliye edilirken, otobüs alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otobüs kullanılamaz hale gelirken, sürücünün direksiyondayken bir şeyler yediği sırada kazanın meydana geldiği öne sürüldü.
Olay, saat 05.15 sıralarında Bursa\'nın Gemlik ilçesi Kurtul köyü mevkiinde meydana geldi.  Bodrum\'dan aldığı yolcularla İstanbul yönüne giden Yalçın K. yönetimindeki Vivalines Tur\'a ait 34 DF 4972 plakalı yolcu otobüsü, Bursa Şehirlerarası Terminali\'nde yolcu indirdikten sonra Bursa-İstanbul otobanına girdi. Otobüs, Kurtul mevkiine geldiği sırada, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Alev alıp yanmaya başlayan otobüsteki 26 yolcu büyük panik yaşarken, iddiaya göre, açılmayan kapı tekmelenerek açıldıktan sonra yolcular tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
\'SÜRÜCÜ BİR ŞEYLER YİYORDU\' İDDİASI
Otobüs yolcularından Yasin İlter, \"Olay anında bir arkadaşım ile konuşuyordum. Otobüs bir anda bariyerlere çarptı. Sonra araçta patlama meydana geldi, yangın çıktı. Otobüsün orta kapısı açılmayınca tekmelenerek açıldı, canımızı zor kurtardık. Ön koltukta oturan bazı yolcular, sürücünün kaza anında direksiyonda bir şeyler yediğini söylediler. Ucuz kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış\" dedi.
Bu arada yolcuların bagajdaki eşyalarının yanı sıra, koltuklarda yanlarında bulunan dizüstü bilgisayar ve çantalardaki paralarının da yandığı öne sürüldü. 
Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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