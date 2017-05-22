Bursa'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ortalık can pazarına döndü. Kazada 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Dursunbey ilçesine giden Hüseyin Bodur idaresindeki 10 VV 486 plakalı yolcu midibüsü, Yürücekler Mahallesi Karaova mevkisinde, Kadir Demir'in kullandığı 16 N 1185 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yaralılara müdahale eden 112 acil servis ekipleri, otomobildeki Ganime Akın (50) ve Armağan Demir (16) ile midibüsteki Ramazan Gezgin'in (51) hayatını kaybettiğini belirledi.

AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkarılan 12 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, olay yerinde güvenlik önlemi alan ve yolu trafiğe kapatan jandarma ekipleri, trafik akışını alternatif yol üzerinden kontrollü şekilde sağlıyor.