Bursa'da ‘Yol Arkadaşım 2' filmine özel gösterim

Recai GÜLER/BURSA, (DHA)- ‘YOL Arkadaşım 2’ filminin oyuncuları, Bursa Korupark Cinetech sinemalarındaki özel gösterimde hayranları ile buluştu.

Bursa’daki özel gösterime, filmin başrol oyuncularından Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile yönetmen Bedran Güzel katıldı. Seyirci ile buluşmanın ardından filmi sinemaseverlerle birlikte izleyen oyuncular, yoğun bir ilgi ile karşılaştı.

Hayranları ile fotoğraflar çektiren ikili, 4 ayrı salonda Bursalı sinemaseverler ile buluştu. Sempatik tavırları ile ilgi toplayan Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, Bursa\'da olmaktan her zaman mutlu olduklarını ve ayrı bir heyecan hissettiklerini dile getirdi.



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