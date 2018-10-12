Bursa'da yıkılma tehlikesine karşı tahliye edilen apartman mühürlendi

Osman ŞİŞKO- Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Nilüfer ilçesinde, giriş katındaki 2 taşıyıcı kolonunda hasar oluşması nedeniyle tahliye edilen 5 katlı apartmanda inceleme yapıldı. Hasarlı kolonların bulunduğu tarafa doğru hafif eğildiği saptanan bina, mühürlendi.

Görükle Sakarya Mahallesi Eymir Caddesi\'ndeki Erocak Sitesi içinde bulunan Sibel Apartmanı\'nda oturanlardan bazıları, dün akşam \'çıtırtı\' sesi duydu. Binada oturan kuzenini askere uğurlamak için gelen inşaat firması sahibi Emin Korkmaz, sesler üzerine apartmanın giriş katını kontrol ettiğinde, doğu cephesindeki taşıyıcı kolonlarda oluşan derin çatlak ve kırılmaları fark etti. Korkmaz\'ın uyarısı üzerine, 11 dairenin bulunduğu bina boşaltıldı. Haber verilmesiyle gelen polis ve itfaiye ekipleri, binanın yanında bulunan apartman ile arkada kız öğrenci yurdu olarak kullanılan binayı güvenlik amacıyla tahliye etti. Binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı, yol ulaşıma kapatıldı. Tahliye edilen binalarda oturanlar, geceyi yakınlarının yanında geçirdi.

BİNADA İNCELEME YAPILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve AFAD ekipleri, bu sabahtan itibaren hasarlı binada inceleme başlattı. Binanın doğu cephesindeki 2 taşıyıcı kolunun demirlerinde bükülme ve kırılma, kolonların çevresindeki duvarlarda çatlaklar saptandı. Kolonlardan birisinde yaklaşık 2 metrelik açılma belirlendi. Binanın, hasarlı tarafa doğru hafif eğildiği de saptandı. Bina, yıkılma tehlikesine karşı mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

\'BU ŞEKİLDE EVE GİREMEYİZ\'

Geceyi akrabasında geçiren apartman sakini Gülsen Kaygısız, binada çatlaklar olduğunu bildiğini; ancak bu kadar büyük olduğunu fark etmediklerini söyledi. Kaygısız, \"Dün daha fazla çatlak oluşmaya başlamış. Alt kat komşularımız haber verdi bize. Biz de apar topar evden çıktık. Yetkililer inceledi. Evimize olumlu rapor vermezler diye düşünüyorum. Bu şekilde biz bu eve giremeyiz. Demirleri bile yamulmuş. 8 yıl önce alttaki apartmanın temeli açılırken evimizde bazı çatlaklar olmuştu. Binamız 18 yıllık bir bina. Çocuklarımızın kitabı defteri içeride kaldı, okula gidemiyorlar\" dedi.

Tedbir amaçlı boşaltılan 80 öğrencinin kaldığı binanın sahibi Şeyhmus Aca da öğrencilerin perişan olduğunu söyleyerek, \"Binamızda şu an bir hasar yok. Ama hasarlı binanın hemen yanında bulunuyor. Herhangi bir tehlike anında büyük zararlar görebiliriz. Ben yaklaşık 7 sene önce belediye yetkililerine telefon açtım. Binada çatlaklar olduğunu söyledim. Gelip sadece çatlakları sıvadılar ve insanları tekrar oturttular dairelerinde\'\' diye konuştu.



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