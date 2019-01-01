Bursa'da yeni yılın ilk bebeği Gökçe oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'da 2019 yılının ilk bebeği İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Saat 24.02\'de 3 kilo 400 gram olarak dünyaya gelen kız bebeğine Gökçe adı konuldu.

Bursa\'da 2019 yılının ilk bebeği İnegöl ilçesinden Gökçe bebek oldu. İnegöl Devlet Hastanesi\'nde saat 24.02´de dünyaya gelen Gül ve Batuhan Top çiftinin 3 kilo 400 gram ağırlığındaki bebeğine Gökçe adı verildi. Yılın ilk bebeğini ziyarete gelen AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz, Kaymakam Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve yönetim kurulu üyeleri, Gökçe bebeğe altın taktı.

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