Bursa'da yakılarak öldürülen kadın sosyal medyada böyle yazmış: Mühim olan kırmadan, güzel sevebilmek

Bursa'da sevgililerin ayrılık kavgası vahşete dönüştü. Ümit V. (30), barışmak için buluştuğu Şengül Vatansever'i (35) çıkan tartışmanın ardından otomobilde benzin dökerek ateşe verdi.

Bursa'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından seyir halindeki otomobilde yakılarak öldürülen genç kadının sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı dikkati çekti. Sevgiliye ders niteliğindeki mesajda talihsiz kadın, "Mesele sevmek değil azizim kime sorsam herkes seviyor zaten. Mühim olan güzel sevebilmek, kırmadan, dökmeden, yormadan, acıtmadan" ifadesine yer verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, 5 gün önce merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 35 yaşındaki Şengül Vatansever bir süre birlikte olduğu erkek arkadaşı Ü.V.’den (30) ayrılmak istedi. Bunun üzerine Kütahya’da yaşayan Ü.V., sevgilisi Şengül Vatansever ile barışmak için Bursa ’ya geldi. Şengül Vatansever'i aracına alan Ü.V. barışmak istediğini söyledi. Ancak reddedilince gözü dönen Ü.V. sevgilisinin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Daha sonra Bursa - İzmir Yakın Çevre Yolu, Botanik Park Kavşağında otomobilini durduran Ü.V. yanan Vatansever'i üzerine montunu atarak söndürdü.

Genç kadını yeniden arabaya alan Ü.V. tartışma devam edince Millet Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde genç kadını yol ortasında indirip kaçtı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından hemen bir battaniye ile üzeri örtülen Vatansever için sağlık ekiplerine de haber verildi. Vücudunda ağır yanıklar olan Vatansever, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Oradan da durumu ciddi olduğu için Darıca Farabi Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edilen Vatansever yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra otomobille kaçarken yaptığı kaza neticesi ağır yaralanan Ü.V. de Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sevgilisi tarafından vahşice katledilen talihsiz kadının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım neredeyse başına gelecekleri biliyormuş dedirtti. Genç kadının adeta vahşi sevgilisine öğüt verircesine yaptığı ve "Mesele sevmek değil azizim kime sorsam herkes seviyor zaten. Mühim olan güzel sevebilmek, kırmadan, dökmeden, yormadan, acıtmadan" ifadelerine yer verdiği paylaşım yürekleri burktu. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının eşinden bir süre önce ayrıldığı belirtildi.

Yakılarak öldürülen kadının babası isyan etti

Bursa 'da üzerine benzin dökülerek yakılan genç kadının babası, bu cinayetlerin bitmesi için idam cezasının geri gelmesi gerektiğini söyledi. Y akıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatı kaybeden iki çocuk annesi Şengül Vatansever (35) son yolculuğuna uğurlandı. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Vatansever, Millet Mahallesi'nde cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazını müteakip defnedilecek.

Cenaze öncesi bazın mensuplarının sorularını cevaplayan baba Aydın Vatansever, “Biz kaldırıldığı hastaneye gittiğimizde olay olmuş bitmişti. Daha İstanbul’a gitmeden her şey söylendi. 2 gün kaldı hastanede. Zanlının da kendini yaktığı iddia ediliyor. Kızımın üzerine benzin dökerken kendi üstüne de gelmiş. O da yaralanmış, hastanedeymiş. Kızım böyle bir sıkıntıda olduğunu bize söyleseydi onu yalnız bırakmazdım” dedi.

Kızından geriye 12 ve 8 yaşında 2 torununun kaldığını ifade eden Vatansever, “Bana bırakırlarsa onlara bakacağım. Onlar bana emanet. Darağacı gelecek. İdam olmadan bu cinayetler bitmez. 3-5 sene yatacaklar, yine yapacaklar. Başka çaresi yok, idamın gelmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Vatansever’in eski kocası Nuri Öztürk ise, “Bu olay gizlenmemeli. Bu olay Özge Can’dan sonra ikinci bir vahşet. Bu olay kapatıldıkça devam edecek. Türkiye bu olayı görmeli. Ben idam istiyorum. İdam cezası çıkmalı. Bu bir azgınlık. Çocuklarımın psikolojisini düzeltmem için destek almam gerekiyor. Kimde kalması gerektiğini çok iyi bilemiyorum. Babası onların yanında olacak. Ben 14 Ocak 2017'de anlaşmalı boşanma yaptım. Başlarına gelecek varmış. Kimse böyle olmasını istemezdi. Bu böyle olmamalı. Yapan kişiyi tanımıyorum. Kendisi Kütahyalıymış. Çarşamba günü istemeye geleceklermiş. Vicdanım rahat değil” şeklinde konuştu.