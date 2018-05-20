Bursa'da yağmur ve dolu; tarlalar su altında kaldı

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Yenişehir ilçesinde, kısa süre etkili olan yağmur ve dolu, 5 bin dönümlük ekili alanda hasara yol açtı. Kırsal Karabahadır, Avşar, Gündoğan ve Kurtuluş mahallelerinde pancar, bezelye, patates, tohumluk mısır, ayçiçeği ve biber ekili tarlalar sular altında kaldı.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, hasar oluşan tarlalarda incelemelerde bulundu. Hasarın yağmur ve doludan kaynaklandığını; ancak tahliye kanalları olmadığı için ekili alanlarda biriken suların zararı artırdığını belirten Aktaş, \"Özellikle düz araziler göle döndü. Bunun en büyük nedeni arazilerde tahliye kanalları olmamasıdır. Bu arazilerde toplulaştırma çalışmalarından önce tahliye kanalları vardı; ancak toplulaştırma yapılırken, tahliye kanalları bırakılmadı. Böyle olunca da yağmur suları birikip, tarlaları göle çeviriyor. Her yağışta önümüze çıkacak olan bu sorunu çözmek için gerekli girişimlerde bulunacağız\" dedi.



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