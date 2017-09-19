Bursa'da voleybol şöleni yaşanacak

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

4\'ÜNCÜ Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup\'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirilirken, organizasyonun takımlar için sezon öncesi önemli bir hazırlık turnuvası olacağı vurgulandı.

4\'üncü Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup\'ın tanıtım toplantısı Bursa\'daki Radama Hotel\'de gerçekleştirildi. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Maritza Plovdiv VC ve Seramiksan kulüplerinin temsilcileri katıldı.

\"Ağabeyimiz Cengiz Göllü hocamızı rahmetle anıyoruz, ruhu şaad olsun\" diyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkanvekili İlhan Satık, \"Bu turnuvalar Bursa\'nın tanıtımı anlamında Bursa\'ya değer katmakta. Bursa bir spor kenti. O yüzden bu turnuvalar çalışmalarımıza değer katıyor, gösterilen ilgiden ötürü teşekkür ediyoruz. Önümüzde lig başlıyor, lige de aynı zamanda iyi bir hazırlık olacak. Bu organizasyonun Bursa\'ya hayırlar getirmesini diliyorum\" dedi.

İlhan Satık aynı zamanda, bütün takımlara başarılar dilerken, Balkan Kupası\'nı kazanan İnegöl Belediyespor\'u da bu başarısından ötürü kutladı.

\'SULTANLAR LİGİ DÜNYANIN EN SERT LİGLERİNDEN BİR TANESİ\'

Türkiye Voleybol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Ersin Yılmaz ise, Bursa\'nın voleybolda ivme kazandığını söyledi. \"Voleybolda potansiyeli olan bir şehir olduk\" diyen Yılmaz, \"18 Ekim\'de Sultanlar Ligi başlayacak. Bunun için önemli hazırlık turnuvalarından bir tanesi de Bursa\'da gerçekleşecek. Ligimiz, dünyanın en sert liglerinden bir tanesi. Yabancı oyuncuların, Milli takımlarda olmasından ötürü kadrolarda eksiklikler var ancak mevcut oyuncuların birbirine alışması ve katılması açısından iyi bir turnuva olacak. İnegöl Belediyespor\'u kutluyorum ayrıca, 2 gün önce U23\'te kızlarımız da dünya şampiyonu oldu, o da bizleri mutlu etti\" diye konuştu.

\'EKSİKLİKLERİ GÖRMEMİZİ SAĞLAYACAK\'

5 haftadır çalıştıklarına işaret eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Angelov Vercesi ise, \"Sahada nasıl oynayabileceğimizi görmemiz açısından önemli bir turnuva olacak. Seyirciler açısından da güzel bir turnuva\" ifadelerini kullandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor kaptanı Gizem Karadayı da şunları söyledi: \"3 yabancımız eksik ama en iyi şekilde adapte olmaya çalışıyoruz. Bu turnuva tüm eksiklerimizi görmemizi sağlayacak. Yoğun bir tempoda antrenman yapıyoruz, ilk defa oynayacağım bu turnuva için çok heyecanlıyım.\"

Nilüfer Belediyespor Başantrenör Antrenörü Alper Erdoğuş ise, \"Cengiz ağabeyimiz için düzenlenmekte olan bu turnuvaya katılmaktan ötürü çok mutluyuz. Yıllarca beraber çalışma fırsatı yakalamış biri olarak benim için de çok önemli. Bizlere iyi bir hazırlık olacak\" dedi. Nilüfer Belediyespor sporcusu Elif Başaran da, turnuvanın takımdaki oyuncuların kaynaşması adına iyi bir hazırlık dönemi olacağını ve maçların çok değerli olduğunu dile getirdi.

\'GÜÇLÜ TAKIMLARLA KARŞILAŞACAĞIZ\'

Seramiksan Kulübü\'nün yardımcı antrenörü Gökhan Bahar da turnuvanın kendilerine çok şey katacağını belirtti. Seramiksan\'ın başarılı sporcularından Radosveta Teneva ise, \"İyi hatıralarım var burada, tüm takımlara başarılar diliyorum. Çok güzel zamanlar geçirdik, bu sene de aynısını diliyoruz\" şeklinde konuştu. Maritza Plovdiv VC Başantrenörü Ivan Petkov organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, güçlü takımlarla karşılaşacaklarını ifade etti.

İşte turnuvanın fikstürü;

20 Eylül 2017 Çarşamba

15:30 VC Maritza Plovdiv – Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü

18:00 Proton Saratov – Nilüfer Belediyespor

21 Eylül Perşembe

15:30 Proton Saratov – VC Maritza Plovdiv

18:00 Seramiksan SK – Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü

22 Eylül Cuma

15:30 Seramiksan Sk – Proton Saratov

18:00 Nilüfer Belediyespor – VC Maritza Plovdiv

23 Eylül Cumartesi

15:30 Nilüfer Belediyespor – Seramiksan SK

18:00 Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü – Proton Saratov

24 Eylül Pazar

15:30 VC Maritza Plovdiv – Seramiksan SK

18:00 Bursa BBSK – Nilüfer Belediyespor

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