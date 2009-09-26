Bursa'da vizeli bölge uygulamasına son verildi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Akçağlayan Mahallesi'nin Zeyniler mevkisi sakinleri, koruma gerekçesiyle bölge girişine koydukları sürgülü kapı ve bekçi kulübesini kaldırdı.

Bölge sakinlerinden Cemil Önder, AA muhabirine, Uludağ yamaçlarında yer alan Zeyniler mevkisinin, sahip olduğu doğal güzelliğiyle ülkenin sayılı yerleri arasında yer aldığını söyledi.

Geçen yıl yapılan parke taş döşemesinden sonra bölgeye giriş çıkışların arttığını belirten Önder, şunları kaydetti:

''İçki içenler, fuhuş için bölgeyi tercih edenlerin sayısı arttı. Bölge adeta pislik yuvası haline geldi. Sadece içmekle kalsalar iyi. Hem huzursuzluk yarattılar hem de çevreyi kirlettiler. Moloz, bozulmuş et, çöp dökenler de oldu. Biz de köy sakinleri olarak Zeyniler girişine dört ay önce sürgülü kapı yaptırdık ve bir bekçi görevlendirdik. Girişleri kontrol altına aldık. Şüpheli kişilerin girişine izin vermedik. Çocuklarıyla gelen aileler huzurlu dakikalar geçirdi. Bu sürede bölgemiz tertemiz oldu.''

Bu uygulamalarına çok tepki aldıklarını ifade eden Cemil Önder, ''Tepkiyi gösterenler belli. Başta içki satışları düşenler geliyor. Tepkiler artınca Kaymakamlığın talimatıyla sürgülü kapıyı ve bekçi kulübesini kaldırdık. Eskiye döndük. Aileler bölgede hava kararınca dışarı çıkamaz oldu. Huzursuz geceler tekrar başladı'' dedi.

Olayın mahkemeye intikal ettiğini belirten Önder, mahalle sakinlerinin sonucu merakla beklediğini, böylesine güzel bir yerin korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.