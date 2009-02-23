Bursa'da vahşi cinayet

Bursa'da iki çocuk annesi Meral Yüksel, evinde iki kişi tarafından kemer ve eşarp ile boğulduktan sonra kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldü.



Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde iki çocuk annesi 29 yaşındaki Meral Yüksel, evde kimsenin bulunmadığı sırada iki kişi tarafından kemer ve eşarp ile boğulduktan sonra kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldü. Jandarma katil zanlılarından olduğu öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.



Olay, saat 14.00 sıralarında Orhangazi İlçesi Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. 10 yıllık evli Meral yüksel, sabah traktör bayii sahibi olan eşi Rahmi Yüksel'i iş yerine, 2 çocuğunu ise okula gönderdikten sonra evde yalnız kaldı.



Öğle saatlerinde Yüksel çiftinin evine gelen iki kişi, genç kadını boğazını kemer ve eşarp ile sıkarak boğdu. Daha sonra kafasına sert cisimle vurarak öldürdü. Cinayet sonrası binadan koşarak çıkan iki kişi kapı önünde bulunan kırmızı renkli motosiklete binerek uzaklaştı.



Evden iki kişinin koşarak çıktıktan sonra kaçarcasına uzaklaşmasından şüphelenen komşuları Meral Yüksel'in evine gittiğinde, talihsiz kadını yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meral Yüksel, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi duyunca hastaneye gelen Rahmi Yüksel ve akrabaları sinir krizi geçirdi.



Görgü tanıklarının ifadesini alan jandarma, katil zanlısı olarak Rahmi Yüksel’in yanında üç yıl çalıştıktan sonra geçen yıl işten çıkartılan S.K.’yi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen S.K., kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.



Olayla ilgili soruşturmaya Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı’nca başlandı. Evde inceleme yapan jandarma ekipleri hırsızlık olayının olup olmadığını araştırıyor.



