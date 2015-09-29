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Yaşam

Bursa'da üzerine kanepe düşen kişi can verdi

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

29 Eylül 2015 14:31

Bursa’da bir evin terasına kanepe çıkarmak isteyen H.K. ile damadı R.V'nin bağladıkları halatlar koptu. Aşağıda bekleyen R.V., düşen kanepenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Milliyet'te yer alan habere göre, Merkez Osmangazi ilçesinin Tuna Mahallesi’nde ikamet eden H.K. ile damadı R.V, evlerinin terasına kanepe çıkarmak istedi. Terastaki mekanizma ile yukarı çıkartmak istedikleri kanepe, halatların kopmasıyla düştü. Aşağıda bekleyen R.V. (38) kanepenin koptuğunu fark etmeyerek altında kaldı. Hemen 112 acil servis ekipleri çağırıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan R.V, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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