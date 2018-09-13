Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Turgutalp Mahallesi, Şehit Abdülkerim Erdoğan Sokak\'ta bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı alan Narkotik ekipleri iş yerini izlemeye aldı.Yaklaşık 12 saat boyunca izlenen iş yerine gece yarısı baskın yapıldı. Baskında, uyuşturucu ticareti yapan İ.B. ile iş yeri sahibi K.E. suçüstü yakalandı. İş yerinde yapılan aramada satışa hazır halde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Baskında, uyuşturucu madde almak için işyerine gelen M.S. ve M.K. de gözaltına alındı.

M.S. ve M.K. hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan cezai işlem yapıldı. Gözaltına alınan İ.B. ve K.E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI