Bursa'da uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde, polisin uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonunda bir miktar uyuşturucu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde sattıkları belirlenen N.T.(62), E.Ö.(54), A.Y. (38) ve Ö.K.’nün (53) evlerine baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 141 gram esrar, 15 paket uyuşturucu, 2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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