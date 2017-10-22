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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği opersayonda  7 şüpheli gözaltına alındı

22 Ekim 2017 18:47

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği opersayonda  7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde 3 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis 7  şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait evlerde ve otomobillerde yapılan aramalarda 700 gram esrar, 400 gram hint keneviri, 7 ecstasy hap, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dolu fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5\'i hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden S.S. ile B.D. ise  adliyeye sevk edildi.

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