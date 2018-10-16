Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, polisin, sabaha karşı kapıları kırarak girdiği 7 evde narkotik köpeği \'Galya\' ile yaptığı aramada 1 kilo 540 gram bonzai ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine karşı sabaha karşı şafak operasyonu düzenledi. Önceden belirlenen 7 adrese yapılan baskına çok sayıda polis katıldı. Koçbaşları ile kapıları kırıp içeriye giren polisler, narkotik köpeği \'Galya\' ile arama yaptı. Aramalarda 1 kilo 540 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. Operasyonda, 6 kişi \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak\' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.



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