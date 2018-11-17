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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı iki otomobilde bir miktar metamfetamin ile 3 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı

17 Kasım 2018 17:01

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı iki otomobilde bir miktar metamfetamin ile 3 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.
Orhangazi Emniyet Müdürlüğü\'nün uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri önceki gün akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi\'nde iki otomobilde yaptıkları aramada, 10 kişinin üzerinde ve araçlarda bir miktar metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi. Olayla ilgili A.G. (27), S.Ş. (37), Y.G. (31), O.K. (40), E.D. (25), O.A. (20), S.A. (32), F.G. (35), A.Y. (37) ve S.Ç. (28) gözaltına alındı. Şüphelilerden O.A., S.Ç. ve S.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, diğer 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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