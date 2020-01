Bursa'da 'Umuda Spor Huzura Skor' projesinin açılışı yapıldı

BURSA, (DHA) - DOSAB VE DOSABSİAD\'ın birlikte düzenlediği \'Umuda Spor Huzura Skor\' projesinin 6\'ncısında çocukların geleceğine yönelik verilen destekler konuşuldu.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (DOSABSİAD) birlikte düzenlediği ve bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen “Umuda Spor Huzura Skor” projesinin açılışı yapıldı. DOSAB Sosyal Tesisleri’ndeki açılış törenine Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör, DOSABSİAD Başkanı İbrahim Öztürk, DOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Sönmez, TFF Amatör Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Vardar’ın yanı sıra emniyet, üniversite ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sanayiciler katıldı.

5 ÇOCUK LİSANS ALDI

Programın açılışında konuşan DOSABSİAD Başkanı İbrahim Öztürk, proje hakkında bilgiler verdi. Öztürk, “Projemizin birinci önceliği çocuklarımızın bedensel, ruhsal ve sosyal yönden kendini geliştirmiş, ailesi ve toplum tarafından benimsenen, milli ve manevi değerleri yükselmiş faydalı bireyler olarak topluma katılmalarını sağlamaktır” dedi. Projede kapsamında geçmiş dönemlerde eğitim alan 5 çocuğun lisanslı bir şekilde top oynadığına dikkat çeken Öztürk, “Başlangıçta profesyonel bir futbolcu yetiştirme amacı olmayan projemiz, hedefine gittikçe kendiliğinde büyümüş ve projede yer alan beş çocuğumuz amatör takımlar tarafından seçilerek lisanslı olarak çocuk liglerinde top koşturmuşlardır” diye konuştu.

\"100 ÇOCUĞUMUZ EĞİTİM ALACAK\"

Uludağ Üniversitesi’yle de ortaklaşa hareket ettiklerini ve bu yıl ilk kez çocukların fiziksel, sosyal ve ruhsal açından ölçümleneceğini belirten Öztürk, çocukların ihtiyaçlarının DOSAB ve DOSABSİAD tarafından karşılandığını sözlerine ekledi.Bu yıl 100 çocuğun eğitim alacağını hatırlatan Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör, “Çok güzel bir projeyi bu yıl da başlatmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2009 yılında İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından planlamaya alınan ve 2011’de hayata geçirilen proje, 30 çocukla başlamıştı. Bugüne kadar kadarsa 310 çocuk bu eğitimlere tabi tutuldu. Çok anlamlı bir proje Bu yılsa 100 çocuğumuz eğitim alacak” şeklinde konuştu.

\"HER ZAMAN YANLARINDAYIZ\"

Spor yapan bireylerin ailesine, şehrine, ülkesine katkısı sağladığını, paylaşmayı, bölüşmeyi ve ekip olmayı öğrendiğine dikkat çeken Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç ise, “Bugün bu güzel organizasyondaki genç kardeşlerimizde, amatör sporların altyapısının oluşacağına inanıyorum. DOSAB ve DOSABSİAD olarak güzel projelere imza atılıyor. Bu proje de onlardan birisi. Ülkemize yüzlerce, binlerce değil topluma katkı sağlayacak bir kişi bile kazandırmak büyük onur ve gururdur. Biz her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın bir spor kenti olduğuna dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısı İlhan Saltık da projenin önemine değinerek, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu söyledi.

Projenin açılış töreninde hazır bulunan DOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Sönmez de, DOSAB’ın eğitim, sağlık ve spor alanında birçok önemli projenin öncüsü olduğunu belirterek, bu yılki projede kapsamında eğitim alacak çocuklara, Bursaspor kombinesi armağan ettiklerini de dile getirdi.

