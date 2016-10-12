Bursa'da üç iş adamı 'FETÖ'den tutuklandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında 3 iş adamı tutuklandı.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ/PDY' soruşturması çerçevesinde geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda 3 iş adamı gözaltına alınmıştı. İş adamlarının evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada ele geçirilen doküman ve dijital materyallere el konulmuştu. Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorguları tamamlanan S.K., H.B. ve İ.U. adlı iş adamları, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.