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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bursa'da üç iş adamı 'FETÖ'den tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorguları tamamlanan üç iş adamı, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi

12 Ekim 2016 23:46

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında 3 iş adamı tutuklandı.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ/PDY' soruşturması çerçevesinde geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda 3 iş adamı gözaltına alınmıştı. İş adamlarının evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada ele geçirilen doküman ve dijital materyallere el konulmuştu. Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorguları tamamlanan S.K., H.B. ve İ.U. adlı iş adamları, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

 

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