Bursa’da üç kadın aynı gün intihar etti

Bursa’da dün meydana gelen birbirinden ayrı olaylarda üç kadın girdikleri bunalım sonucu yaşamlarına son verdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Hüseyin Tüccar’ın haberine göre Bursa'daki ilk intihar olayı, Merkez Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Göçmen Konutları mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir eşiyle tartışan Gülcan Dengin (48) sabah işe gitmek için evden ayrıldı. Dengin, işyerine gitmeyerek evinin karşısında bulunan ağaçlık alanda çamaşır ipiyle kendini ağaca astı. Çevredeki vatandaşlar tarafından görülen ceset, polis tarafından yapılan incelemenin ardından ağaçtan indirildi. Gülcan Dengin’in ailece görüştükleri bir kişiye 'Günaydın Aşk' yazılı mesaj attığı ve bu nedenle eşiyle tartıştığı öne sürülürken, çantasında Ayşe Kulin'in yazdığı 'Hayat' adlı kitabın içinde ise 'Ne desem boş, çoktan yapmak istemiştim' notu bulundu.

Merdiven boşluğunda kendini astı

Diğer intihar olayı ise Merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Avlu Sokak’ta yaşandı. Ailesi ile oturduğu sırada, "Arkadaşıma gideceğim" diyerek evden ayrılan Bahar Bulut (20) kendisini evlerinin merdiven altındaki boşluğa çamaşır ipiyle asarak hayatına son verdi. Bahar Bulut’un cesedi kardeşi tarafından bulundu. Olay yerinde yapılan incelemedin ardından genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Üçüncü olay ise Merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Yandol Sokak’ta meydana geldi. Evli olan 33 yaşındaki Seçil Gürkonak evde yalnız olduğu esnada kendisini mutfaktan geçen doğalgaz borusuna fuları ile asarak yaşamına son verdi. Seçil Gürkonak’ın ailesi kızlarının herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını söyledi.

İntihar olaylarıyla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.