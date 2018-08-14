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Bursa'da tüpçü dükkanında patlama

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURA,(DHA) Bursa'da bir tüpçü dükkanında bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldi

14 Ağustos 2018 07:45

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURA,(DHA)

Bursa\'da bir tüpçü dükkanında bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldi. Tüpçü dükkanının yanında bulunan lastik depou ve kereste atölysine sıçrayan yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.Yangın havadan da görüntülendi. 

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre O.E.\'ye ait tüpçü dükkanında bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen alevler, yan tarafında bulunan lastik deposu ve kereste atölyesine sıçradı. Patlama sesi ve alevleri duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 11 itfaiye aracı, 35 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın  2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Alevlerin elektrik trafosuna sıçramasıyla bölgedeki elektrim akımı da kesildi. Yangın, drone ile havadan da görüntülendi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangına müdahale ve alevler (DRONE HD)
-İtfaiy ekiplerinin müdahalei
-Poli ekipleriden detaylar
-Alevlerden görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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