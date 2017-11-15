Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa)- BURSA’nın Harmancık ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Harmancık ilçesinde Bursa-Balıkesir- Kütahya yol kavşağı yakınında meydana geldi. Harmancık’tan Balıkesir yönüne giden Sadık Çelik (40) yönetimindeki 42 FIJ 42 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sinan Azgı\'nın (56) kullandığı 10 EZ 983 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonet sürücüsü Sinan Azgı, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Sadık Çelik ise yaralandı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.



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