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Bursa'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, 30 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi

28 Eylül 2017 02:39

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, 30 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin zırhlı araçlar desteğiyle düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Bursa genelinde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 200 polisin katıldığı operasyona Özel Harekat Ekipleri, Çevik Kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlar destek verdi. Gece saatlerinde başlayan operasyonda, umumu açık yerler, kahve ve internet kafeleri ile otomobiller denetlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, daha önceden \'Terör Örgütü\'ne Üye olmak ve Propagandasını yapmak\' suçundan kaydı bulunan 5 kişi, incelenmek üzere gözaltına alındı. Operasyonun sabah saatlerine kadar devam edeceği bildirildi. 

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