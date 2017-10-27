T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da tepkiler nedeniyle İrem Derici konseri iptal edildi

BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama programında yer alan pop müzik şarkıcısı İrem Derici'nin konseri, Twitter'da bir kişi tarafından Bursaspor'a yönelik küfür içerikli bir paylaşımı beğendiği gerekçes

27 Ekim 2017 19:21

BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama programında yer alan pop müzik şarkıcısı İrem Derici\'nin konseri, Twitter\'da bir kişi tarafından Bursaspor\'a yönelik küfür içerikli bir paylaşımı beğendiği gerekçesiyle gelen tepkiler üzerine iptal edildi. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından bir video paylaşarak, yoğun bakımda olduğu dönemde hesabının art niyetli kişilerce ele geçirildiğini ve Bursaspor aleyhindeki tweet\'lerin beğenildiğini belirtti.
Geçen günlerde Twitter\'da, \'Bugrahan Karalök\' isimli kullanıcının Bursaspor hakkında küfürlü bir paylaşımının ünlü sanatçı İrem Derici tarafından beğenilmesi, taraftarlar arasında tepkiye neden oldu. Yeşil-Beyazlı taraftarlar Derici’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde, yıkılan Atatark Stadyumu\'nun meydanında vereceği konserin iptali için sosyal medyada #Bursasanaağırgelirİrem başlıklı kampanya başlattı. Tepkiler üzerine İrem Derici, Instagram hesabından bir video paylaşarak, \"Selamlar canım Bursam. Ufak bir şey söylemek zorundayım. Yoğun bakımda yattığım dönemde Twitter hesabım art niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiş ve saçma sapan tweetler beğenilmiş. Bunların arasında da Bursaspor ile alakalı saçma sapan bir tweet var. Birincisi; benim ne futbolla ne de futbol fanatizmi ile bir alakam var. İkincisi; benim yaşadığım şehirden bile daha çok sevdiğim bir şehir Bursa ve Bursaspor. Ne olur elinizi vicdanınıza koyun, pazar günü konserde görüşelim. Hiç böyle şeylerle alakam yok, tekrar ediyorum. Saygılarımı sevgilerimi sunuyorum, pazar günü görüşmek üzere\" dedi.
Tepkilerin artması üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi, \"29 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirilmesi planlanan İrem Derici konseri iptal edilmiştir\" açıklamasında bulundu. Açıklamada, \"Kutlama programları 28 Ekim Cumartesi günü saat 20.30\'daki fener alayı ile başlayacak. Saltanat Kapı\'da başlayacak yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde son bulacak. Burada ses ışık ve müzik gösterileri yapılacak” denildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSA DHA BURSA Büyükşehir BelediyesiCumhuriyet BayramıDericiTwitterBursasporInstagramGeçen günlerde TwitterKaralökYeşilBeyazlıDericininEkim Cumhuriyet BayramıAtatark StadyumuTepkilerDerici InstagramBursam Ufak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24