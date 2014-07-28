Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Samanlı Mahallesi'nde bulunan RB Karesi İthalat İhracat Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait fabrikada çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangına müdahale için İstanbul'dan da takviye ekipler gönderildi.

DHA’nın haberine göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait 30 aracın karadan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 helikopterin müdahale ettiği yangında dumandan etkilenen iki itfaiyeci hastaneye kaldırıldı.

Yangın söndürme çalışmalarını yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Orhan Doğan, yangının patlamalarla başladığını bildirerek, “30 araçla müdahaleye başladık. İçerde tekstil malzemeleri buluyor. Çabuk alev alıp hızla yayılıyor. Kısa sürede kontrol altına alıp, söndürmeye çalışıyoruz” dedi. İtfaiye ekipleri yangın bulunan bölgeye yerden müdahale ettiğinde, çatılarda çökme tehlikesine karşı helikopterlerin söndürme çalışmalarına ara veriliyor. Bu arada, bayram dolayısıyla üretim yapılmadığı öğrenilen fabrikadaki yangının trafo patlaması sonucu meydana geldiği ve dokuma bölümünden depoya sıçrayarak yayıldığı bildirildi.

Karesi tekstil

Yangın çıkan RB Karesi İthalat İhracat Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. 1983 yılında çözgü üretimiyle sanayi faaliyetlerine başladı. 90 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 120 bin metrekare alana sahip olan firma yılda 50 milyon metre dokuma ve 20 bin ton boyahane üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Gömleklik kumaş, dış giyim kumaşları,spor giyim kumaşları, fantazi dış giyim kumaşları, ev tekstili kumaşları, üretilip, yurt içi ve yurt dışındaki firmalara hizmet veren firma, İtalya, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Ukrayna, Polonya, Macaristan, Romanya, Kırgızistan, Suriye , İsrail, İran, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Körfez ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor.