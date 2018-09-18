Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın (2)

KONTOL ALTINA ALINDI

Bursa\'nın Kestel ilçesindeki 5 bölümden oluşan tavuk çiftliğinde sabah çıkan yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü çiftliğin bir bölümünde, yangın nedeniyle hasar meydana geldi. Alevlerin sardığı çiftlikteki yaklaşık 10 bin tavuğun telef olduğu belirtildi. Yangınla ilgili bilgi veren yetkili, \"Çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Alevler diğer bölümlere sıçramadan konrol altına alındı\" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.