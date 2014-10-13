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Yaşam

Bursa'da tartışma yaratan 'Ulucami taşınacak, yerine AVM yapılacak' ilanı

Bursa Mimarlar Odası, Dünya Mimarlık Günü kapsamında gazetelere 'Bursa Ulu Cami taşınıp yerine AVM yapılacak' başlıklı bir ilan verdi

13 Ekim 2014 20:44

Bursa Mimarlar Odası Dünya Mimarlık Günü'nü kutlamak için gazetelere ilan verdi. Gazetelerde 'Bursa Ulu Camii'nin yıkılıp yerine AVM' yapılacağı bir ilan haber yer aldı. İlan haberi okuyanlar şaşırdı. Kentte tartışma başladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Bursa Mimarlar Odası bu yıl Dünya Mimarlar Günü'nü kutlamak için gazetelere ilan verdi ancak bu ilan klasikleşmiş kutlama ilanları gibi değildi. İlanda 'Bursa'daki Ulu Camii'nin yıkılıp yerine AVM yapılacağı' söyleniyordu. Reklam olmasına rağmen haber gibi tasarlanan ilanı okuyan okuyucular kısa bir süre şaşkınlık yaşadı. İlan kentte tartışma yarattı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bursa Mimarlar Odası’ndan bir yetkili, "Yönetim kurulumuzun bir kararı olarak gazeteye bu tip bir ilan verildi. Türkiye'de son dönemde inşaat alanında malum bir takım şeyler yaşanıyor" dedi. Akademik odaların kentler tasarlanırken süreçlerin içinde olması gerektiğini belirten yetkili, "Bir 10 yıl sonra şehirlerin durumu ne olacak diye vurgu yapmak istedik. O yüzden böyle bir ilan hazırlandı" diye konuştu.

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