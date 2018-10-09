Bursa'da 'Tarım ve Hayvancılık Fuarları'

Gürkan DURAL- Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA) - TARIM ve hayvancılık sektörünün önemli firmalarının yetkililerinin buluştuğu \'Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları\' törenle açıldı.

\'16\'ncı Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı\' ve \'Bursa 11\'inci Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı\', TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi\'nde törenle açıldı. Türk tarım sektörünün önemli buluşmalarından olan fuarların açılış törenine Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz da katıldı.

Törende konuşan TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarlarda 5 gün boyunca tarım ve hayvancılık sektörünün tüm yapı taşlarınının buluşacağını söyledi. Ersözlü, \"Fuarlarda, açık sergileme alanında traktör ve biçerdöverler, 7 salondan oluşan kapalı alanda tohumdan sulama sistemlerine, hayvancılık ekipmanlarından tarımsal mekanizasyona, zirai ilaçlamadan gübreye kadar geniş ürün grubu yer alıyor. Modern tarımın tüm süreçlerinin yer aldığı fuarlar, sektörün tüm bakışlarının Bursa\'ya çevrilmesini sağlayacak. Fuar süresince kurulan iş bağlantılarının bölge ve ülke ekonomisine, traktör ve tarımsal mekanizasyon satışlarına katkı sağlamasını, yaratılacak iş hacmi ile ülke ve bölge ekonomisine güç katmasını bekliyoruz\" dedi.

VALİ KÜÇÜK: DIŞA BAĞIMLI OLMAMAMIZ LAZIM

Bursa Valisi İzzettin Küçük, son zamanlardaki enflasyonun en büyük nedeninin, tarımsal ürünlerin yüksek fiyatla satılması olarak gösterildiğini belirterek, \"Bu işte bir yanlışlık var. Gelişmemiz lazım, daha güçlenmemiz lazım. Gübre ve ilaçta, ana ham maddelerde dışa bağımlı olmamamız lazım. Üretilen ürünlerin teşviğinde nokta coğrafyalar belirlenmeli. Her teşvik her yere verilmemeli. Pamuk; Urfa\'da, Adana\'da oluyorsa o teşvik buralara yoğunlaşmalı\" diye konuştu.

BAŞKAN AKTAŞ: İCRAAT ZAMANI

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise \"Bizim şehir ekonomisini hızlandıracak, harekete geçirecek çalışmalara destek vermemiz lazım. Ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Biliyoruz ki dünyadaki gelişmelerin buraya yansımaları var. Bize kasıtlı olarak uygulamalar yapanlar var ama Allah\'a hamdolsun, 81 milyonluk bir Türkiye var ortada. Verimli topraklarıyla başta Bursa\'mız olmak üzere tarımla ilgili çok ciddi altyapı var. Konuşmadan ziyade icraat zamanı; daha çok çalışmak, daha çok araştırmak ve geliştirmek lazım\" dedi.

20 ülkeden 365 firma ve firma temsilciliğinin katımıyla 7 salon ile açık alanda, toplam 75 bin metrekarede hazırlanan eş zamanlı fuarları, 13 Ekim\'e kadar 300 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



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