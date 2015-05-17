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Kültür-Sanat

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Yapılan operasyon sonunda 492 sikke, 29 metal ve 43 mermer obje ele geçirildi

17 Mayıs 2015 13:05

Bursa'da Roma dönemine ait 492 sikke, 29 metal ve 43 mermer obje, düzenlenen operasyonla ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, boya ustası N.A'nın (41) Bağlarbaşı Mahallesi 5. Çiçek Sokak'taki deposunda tarihi eserler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 

Ekipler, adreste yaptıkları aramada Roma dönemine ait 492 sikke, 29 metal ve 43 mermer obje ele geçirdi. Gözaltına alınan N.A'nın sigara kaçakçılığından sabıkalı olduğu öğrenildi. Tarihi eserler, Bursa Müzesine teslim edildi.

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