Bursa'da suya yüzde 10 indirim

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyesi, olağan meclis toplantısında suya yüzde 10 indirim yapıldı. Suda indirimli tarife, 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren uygulanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin olağan meclis toplantısı Başkan Alinur Aktaş\'ın da katılımıyla yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Aktaş, sözlerine geçen hafta hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu\'nu anarak başladı. Toplam 55 maddenin oylamaya sunulduğu toplantıda en önemli konu başlığı ise yine su tarifesindeki indirim oldu. Mecliste oy çoğunluğu ile kabul edilen madde başlığı kapsamında tüm tarife ve kullanıcılar için, hangi miktarda kullanılırsa kullanılsın, yüzde 10 indirim yapılması onaylandı. Madde kapsamlarını açıklayan Başkan Aktaş, \"Gönül ister ki yüzde 25 indirim yapalım, fakat buna imkanımız yok. Şu an tüm aboneliklere yüzde 10\'luk bir indirim yapacağız. 6 ay sonra yüzde 10\'luk bir indirim daha yapmayı hedefliyoruz. Bu indirim oranının bütçeye toplam maliyeti ise 55 milyon lira olacaktır\" dedi.

Katı atık toplama tarifesinin de yüksek olduğuna değinen Başkan Aktaş, \"Bazı ilçelerimizde katı atık bertaraf bedeli çok yüksek. Bu da su faturalarına çok fazla yansıyor, tutarı şişiriyor. Özellikle düşük tutarlarda gelen faturalarda, örneğin 50 liralık bir faturada 20 liraya ulaşan katı atık bertaraf bedeli yer alıyor. Bu miktarın düşürülmesi üzerine de çalışmalar yapacağız\" dedi.

Öte yandan, mecliste onaylanan diğer bir maddede daha önce Recep Altepe\'de olan Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı (TÜRGEV) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında hizmet protokolü imzalama yetkisi Alinur Aktaş\'a verildi.

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