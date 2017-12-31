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Bursa'da Suriyelilerin yaşadığı evde yangın: 2 çocuk ağır yaralı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Yıldırım ilçesinde Suriyelilerin yaşadığı evde elektrik kontağında çıkan yangında 2 çocuk ağır yaralandı

31 Aralık 2017 19:19

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Yıldırım ilçesinde Suriyelilerin yaşadığı evde elektrik kontağında çıkan yangında 2 çocuk ağır yaralandı. Kalbi duran çocuklardan biri ambulansın içinde yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Yılmaz sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katındaki dairede elektrik kontağından yangın çıktı. Suriyeli anne Ayşe A.\'nın pazarda olduğu sırada başlayan yangın kısa sürede iki kız kardeş Müde A.(4) ile Fedua A.\'nın (5) kaldığı odayı sardı. Komşuların durumu farketmesi neticesi olay yerine gelen itfaiye ekipleri daire kapısını kırıp iki kız kardeşi dışarıya çıkardı. Çeşitli yerlerinde yanık izleri bulunan baygın haldeki kız kardeşler olay yerine gelen 112 ACil Servis ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Çocuk Hastanesine kaldırıldı.
KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Kalbi duran Müde A. sağlık ekiplerinin yolda ambulans içinde yaptığı kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü. Yoğun bakıma alan küçük kızların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra evde geniş çaplı araştırma yapan itfaiye ekipleri yangının, evdeki çoklu uzatmanın ucunda fişi olmadan çıplak şekilde elektrik prizine takıldığı, aynı uzatmadan elektrik sobası ve televizyonun çalıştırıldığı prizde meydana gelen kontak nedeniyle çıkmış olabileceğini bildirdi. Yangının kesin çıkış nedeninin bilirkişi tarafından belirleneceği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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