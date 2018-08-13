Bursa'da sosyal medyadan ekonomik güvenliği tehdide soruşturma

Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Yazılı basın açıklaması yapan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesapları hakında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başsavcı Vekili Gökhan Şen imzası ile yapılan açıklamada şu görüşe yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik ekonomik güvenliği tehdit eden saldırılar kapsamında, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, oprerasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi veya kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır”