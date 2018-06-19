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Bursa'da soğuk hava deposunda yangın

Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir soğuk hava deposunda yangın çıktı

19 Haziran 2018 14:57

Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürdüyor.
Merkez Yıldırım İlçesi İsabey Mahallesi\'nde bulunan bir soğuk hava deposunda saat 10.00 sıraalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 9 itfaiye aracı ve 2 arazözle müdahale edilen yangının çevre binalara sıçramaması için önlem alındı.
Yangının söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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