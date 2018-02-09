Bursa'da siyanürle altın madenciliğine karşı ortak tepki

MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA\'da, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı AK Partili Sadi Kurtulan, ilçede siyanürle altın ve gümüş çıkarma faaliyetlerinin ilgili kurumlarca tekrar gözden geçirilmesini talep ettiklerini söyledi. Başkan Kurtulan\'ın yanı sıra AK Parti, CHP, MHP, SP, DP, BBP ve İYİ Parti ilçe başkanlarının imza verdiği bildiride, söz konusu girişimle bölgede içme suyu havzası ile turizm alanı ilan edilen kaplıcalar ve diğer tabiat varlıklarının tehlike altına girdiğine dikkat çekildi.

Mustafakemalpaşa\'da son dönemde gündeme gelen siyanürle altın ve gümüş çıkarma çalışmalarına karşı siyasi parti temsilcileri ortak bir bildiri yayımlandı. Başkan Sadi Kurtulan, Mustafakemalpaşa Belediyesi\'nin Tümbüldek Turizm Merkezi sınırları içerinde bulunan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine itiraz ettiğini belirterek, ortak açıklamada şunları söyledi:

\"Bozulmamış doğası, suyu ve orman alanlarıyla Bursa\'nın yeşil ilçelerinden biri olan Mustafakemalpaşa\'mız son günlerde siyanürle altın ve gümüş madeni arama faaliyetleriyle kamuoyunun gündemine gelmektedir. Yüzde 60\'ı ormanlarla çevrili olan ilçemizin güneydoğusunda bulunan Kömürcükadı, Şapçı, Akarca ve Bahariye mahalleleri ile Tümbüldek Kaplıcaları\'nı kapsayan yaklaşık 40 bin dekarlık arazi, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Altın-Gümüş Kompleks Madeni ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Alanı\'na çevrilmiştir. Söz konusu plan değişikliği ile bölgemizin içme suyu havzası, turizm alanı ilan edilen kaplıcalarımız ve diğer tabiat varlıklarımız maalesef tehlike altına girmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri, bir süre önce maden sahasında araştırmalar yaparak hazırladıkları raporu ilgili yerlere sunmuş, Mustafakemalpaşa Belediyesi de Tümbüldek Turizm Merkezi sınırları içerinde bulunan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine itiraz etmiştir. Devam eden sondaj çalışmalarının ardından rezerv altın ve gümüş bulunduğu takdirde 3 yıl içerisinde bu rezervin siyanürle çıkarılması gündeme gelecektir. Mustafakemalpaşa bir tarım ve hayvancılık kentidir. Tarıma dayalı sanayisi ise gelişime açık olarak her yıl büyümektedir. Bu durumun geleceğimize vereceği zararı hiçbir ekonomik birimle ölçmek mümkün değildir. Bizlerin, bugün yaşayanların, geleceğe borcu ve büyük sorumlulukları vardır. Bu anlayıştan hareketle gelecekte olası büyük bir tabiat felaketinin önüne geçmek için toplumsal duyarlılığımızı ortaya koyuyoruz.\"

\'BÜYÜK BİR FELAKETTEN KURTULDUK\'

Geçen yıllarda ilçeye kurulmak istenen baca tozu geri kazanım tesislerinin insanlarda yarattığı hoşnutsuzluğun aynısının siyanürle altın ve gümüş arama faaliyetleri nedeniyle kendini tekrar gösterdiğini belirten Başkan Kurtulan, şöyle dedi:

\"O gün Mustafakemalpaşalıların ortaya koyduğu sağduyu şehrimizi büyük bir felaketten kurtarmıştır. Bugün de vatandaşlarımız büyük bir hassasiyetle toprağımızı tehdit eden siyanürle altın çıkarma işlemine karşı da aynı olgun tavrı sergilemektedirler. Birçok yönden çevreye, insanlara ve gelecek kuşaklara ciddi zararlar vermesi muhtemel olan bu girişimin ilgili kurumlarca gözden geçirilmesini talep etmekteyiz. İnsanlarımızın sağlığı, tabiatımızın, ürünlerimizin, suyumuzun ve turizm bölgelerimizin korunması için siyanürlü altın-gümüş madenine karşı bir kez daha Mustafakemalpaşa\'mıza sahip çıkıyoruz.\"

Öğretmenevindeki toplantının ardından söz konusu ortak bildiri Belediye Başkanı Sadi Kurtulan\'ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kanar, CHP İlçe Başkanı Serda Tandoğan Kuru, MHP İlçe Başkanı Nebih Algan, DP İlçe Başkanı Ahmet Kaymaz, BBP İlçe Başkanı Hüseyin Has, SP İlçe Başkanı Sönmez Duman ve İYİ Parti İlçe Başkanı İhsan Keçeci tarafından imzalandı.



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