Bursa'da 'Şişmanlar Dünyası Platformu' kuruluyor

Bursa'da yaşayan tiyatro sanatçısı Baykal Kent, şişmanların aşırı kiloları nedeniyle yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmak için Şişmanlar Dünyası Platformu kuracağını söyledi.



Yıldırım Belediyesi’nde Kültür ve Sanat Danışmanı olarak çalışan ve huzurevinde yaşayan Kent, 132 kilo. Kiloları nedeniyle birçok sorun yaşadığını söyleyen Kent, kuracakları platformda kontrollü şekilde kilo vereceklerini ve şişmanlık yüzünden içine kapanık olan arkadaşlarının bu sorunu aşacağını belirtti. Sanatçı öncelikle tiyatro ve sinemaların koltuk ile tuvaletlerindeki klozet sorununu çözeceğini söyledi.

