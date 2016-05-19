Bursa'da silahlı kavga; 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hilmiye mahallesinde Su Taşıma Kooparatifi'ne bu sabah gelen 40 yaşındaki Tuncay D. ile Kooperatif Başkanı 47 yaşındaki Mehmet B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. DHA'nın haberine göre, odasında bulunan pompalı tüfeği alan Kooperatif Başkanı Mehmet B., ateş ederek Tuncay D.'yi bacağından yaraladı. Çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde kaldırılan Tuncay D., kan kaybından yaşamını yitirdi.

Jandarmaya teslim olan Mehmet B. ifadesinde, "Tuncay Demir kooperatife gelip haraç istedi. Para vermeyince bana hakaret etti. Çıkan kavgada pompalı tüfekle bacağına ateş ettim. Sonrada öldüğünü öğrendim" dedi. Sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen Bayrak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.