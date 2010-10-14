Bursa'da şiddetli yağış: 1 ölü

T24 - Bursa'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Kentte ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi.



Bursa'da gece boyunca devam eden sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.



Evi yağmur suları altında kalan İsmail Güven adlı vatandaş boğularak yaşamını yitirdi.



İsmail Güven'in zemin katta yaşayan yatağa bağımlı hasta olduğu bildirildi.



Kentte menfezlerin tıkanması nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken şehirlerarası terminalin bir kısmı sular altında kaldı.



Vatandaşların aramalarından itfaiyenin telefonları kilitlenirken Bursa'da birçok semte geceyi karanlıkta geçirdi.





İstanbul'da da yağış etkili



Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da da etkili oldu. İstanbul'da gece boyunca aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşandı.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda İstanbul'da sağanak yağışların tüm gün boyunca devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Vatandaşların ve ilgililerin, sel ve su baskınlarına karşı karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.





