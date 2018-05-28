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Bursa'da selin ağır bilançosu ortaya çıkıyor (2)

SELDEN ZARAR GÖREN EVİN YIKILMASI BÖYLE ENGELLENİYOR Bursa'da cuma akşamı başlayan sağanağın ardından yaşanan sel felaketi en fazla merkez Nilüfer ilçesi Doğancı köyünde zarara yol açtı

28 Mayıs 2018 17:28

SELDEN ZARAR GÖREN EVİN YIKILMASI BÖYLE ENGELLENİYOR
Bursa\'da cuma akşamı başlayan sağanağın ardından yaşanan sel felaketi en fazla merkez Nilüfer ilçesi Doğancı köyünde zarara yol açtı. Sel suları, Hasan Yıldız\'a (72) ait iki katlı evin alt katında duvarların yıkılmasına, eşyaların da kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Sel suları nedeniyle iki katlı bina çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yıldız, zeminden ikinci kata demir direkler dayayarak evin çökmesine karşı önlem aldı.
İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirten Hasan Yıldız, \"Sel bizi perişan etti. Evimizi ve eşyalarımızı kullanılamaz hale getirdi. Komşularda kalıyoruz. Evdeki eşyaları çıkarmaya çalışıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Traktörüm de molozların altında kaldı\" dedi.

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