Bursa'da sel tahribatı, gün ağarınca ortaya çıktı (2)

ÇAVUŞOĞLU: BAŞBAKAN ZARARIN KARŞILANMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'da dün sağanakla birlikte gelen selde zarar gören Osmangazi ilçesine bağlı Doğancı köyü ile Hüdavendigar Mahallesi\'nde incelemelerde bulundu. Heyelan nedeniyle kapanan Bursa-Orhangazi karayolundaki çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi alan Çavuşoğlu, Doğancı köyü ve Hüdavendigar Mahallesi\'nde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, sorunlarını dinledi.

Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım\'ın vatandaşların zararının karşılanması için gereken talimatları verdiğini söyledi. Olağanüstü bir yağış olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, 6 kilometrelik alanda 6 ayrı heyelan meydana geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Kısa süredeki büyük bir tehlike atlattık. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. Ancak araçlara ve bazı noktalarda zararlar söz konusu oldu. Hükümetimiz olarak, Başbakanımızın talimatı ile gereken neyse vatandaşlarımızın zarar ziyanı karşılanması noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Dün akşam saatlerinden beri gerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, gerek Bursa Valiliğimiz, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekiplerimiz çok büyük bir mücadele ile burada oluşabilecek önemli zararların önüne geçmek için gayret sarf ettiler. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Burada problemin nereden çıkacağını, ön görülür olmadığı için bazı yerlerde sonradan haberdar olduk. Dolayısıyla oralara da acilen müdahale etme durumumuz söz konusu oldu. Bugün itibari ile tek şeritten, kontrollü bir şekilde yolumuz trafiğe açılacak. Bu yağış öngörülebilir bir yağış değildi. Son derece şiddetli kısa sürede çok yoğun yağış nedeniyle bu durum ortaya çıktı. Tekrardan çok geçmiş olsun\" dedi.

Enver Fatih TIKIR-Mehmet İNAN/BURSA(DHA)

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