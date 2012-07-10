Bursa'da sandalye fabrikasında yangın çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesi mobilya sanayi sitesinde sandalye üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer fabrikalara sıçramadan söndürülürken, alevlere içerden müdahale eden itfaiye erinin oksijen tüpünün bitmesi sonucu üçüncü katta mahsur kaldı. İtfaiye eri merdiven uzatılarak kurtarıldı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında boyahanede bulunan tiner ve boya tenekelerinin ısınması sonucunda meydana gelen patlamalar, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Müdahale sırasında yangından etkilenen fabrikanın yan duvarından yıkılmalar meydana geldi.Fabrikanın hemen bitişinde bulunan mobilya fabrikasına alevlerin sıçramaması için fabrika çalışanları yangın tüpleri ve hortumlarla da soğutma çalışmalarına destek verdi.

Alevlerin sardığı fabrikanın yanında bulunan işyerleri herhangi bir sıçramaya karşın, fabrika içindeki boya tenekeleri, talaş ve sünger malzemeleri çalışanlar tarafından tahliye edildi.

Yangına oksijen tüpü takarak içerden müdahale eden itfaiye eri, oksijeni bitince üçüncü katın penceresinde mahsur kaldı. Mahsur kalan itfaiye erinin yardım çağrısını gören işçiler, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki yere merdiven uzatarak yere inmesini sağladı. Dumandan etkilenen itfaiye eri, mesai arkadaşlarının yanına dönerek çalışmalara destek verdi.

Bu arada, yangını haber alarak fabrika önüne gelen çalışanların yakınları da söndürme çalışmalarını endişe içinde izledi. İtfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren yoğun çalışmaları sonucu yangın diğer fabrikalara sıçramadan söndürülürken, fabrika büyük zarar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Şen, ihbar gelmesi üzerine yangına kısa sürede müdahale edildiğini ve itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu diğer fabrikalara sıçramadan söndürüldüğünü belirtti. Yangının boya ve süngerlerin bulunduğu bölümde çıkması nedeniyle kısa sürede genişleyerek fabrikayı sardığını anlatan Şen, "Üçüncü kat tamamen yanmış durumda. Sevindirici yönü ise diğer işyerlerine sıçramamasıdır. Zarar ziyan tespiti yapılacak. İşyeri sahiplerinin yangın konusunda gerekli tedbirleri almasını istiyoruz. Eğitim konusunda her zaman hazırız. Çünkü yangın çıkıp belli bir noktaya geldikten sonra maalesef ne yaparsanız yapın sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz. İşyeri sahibine geçmiş olsun" dedi.

Yangın sırasında itfaiye erinin dumandan etkilendiğini söyleyen Şen, "Herhangi bir hayati tehlike yoktur. Fabrika içinde kimsenin olmaması sevindiricidir. Geçmiş olsun" dedi.