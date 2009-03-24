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Yaşam

Bursa’da sahte rakı alarmı

Bursa'da son bir hafta içinde sahte rakıdan öldüğü iddia edilen kişi sayısının 4'e yükselmesinin ardından jandarma alarma geçti.

24 Mart 2009 02:00

Bursa'da son bir hafta içinde sahte rakıdan öldüğü iddia edilen kişi sayısının 4'e yükselmesinin ardından, İl Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri alarma geçti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mudanya ilçesinde Hasan Erdem (78) ve Saip Telli (59), Mustafakemalpaşa ilçesinde İsmail Güven (50) ve Ovaakça beldesinde Nazmi Kahraman'ın (36), çeşitli tarihlerde içtikleri sahte rakıdan öldüklerinin iddia edilmesi nedeniyle İl Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren bayilerde inceleme başlattı.

Ekiplerin özelikle, jandarmanın önceki gün düzenlediği operasyon sonucu sahte rakıların dağıtımının yapıldığı belirlenen merkez Yıldırım ve Osmangazi ile Mudanya, Yenişehir ve Mustafakemalpaşa'daki bayilerde denetimleri yoğunlaştırdıkları kaydedildi.

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